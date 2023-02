Ex-BBB Kaysar viaja para ver a família após terremoto na Síria e Turquia

O ex-BBB Kaysar Dadour, nascido na Síria, viaja nesta terça-feira (7) para o Líbano, na fronteira com o seu país natal, para visitar a família e amigos afetados pelo terremoto que atingiu a Turquia e a Síria e já deixou mais de 7 mil mortos. O ex-BBB participou hoje do “Mais Você” e em entrevista à Ana Maria Braga relatou estar arrasado com o episódio.

“O povo sírio é um povo esquecido, infelizmente. Estou bem triste pela tragédia”, lamentou.

Atualmente morando em Curitiba, é a primeira vez que Kaysar retorna após fugir do país. O ex-BBB pretende ficar perto da fronteira, pois tem medo de ser barrado ao tentar entrar na Síria. “Estou um pouquinho ansioso, com medo, mas preciso ir ver eles”.

Nas redes sociais, Kaysar já havia lamentado o episódio. “Não basta a guerra, e aí vem terremoto”, escreveu em postagem publicada na segunda-feira (6).

Kaysar saiu da Síria para fugir da guerra. Como tinha primos que moravam em Curitiba, ele resolveu vir para o Brasil, onde mora desde 2014. Atualmente ele já conseguiu se naturalizar brasileiro. Em 2018, Kaysar foi vice-campeão do BBB 18.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn