Boca Rosa é internada e atualiza estado de saúde para seguidores

A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, compartilhou em suas redes sociais nesta terça-feira (7) que está internada para tratar um quadro de amigdalite.

Em transmissão ao vivo no Instagram, no quarto de um hospital, Bianca explicou aos seguidores porque estava afastada da internet. A empresária afirmou que o quadro de infecção nas amígdalas foi intensificado por uma doença crônica que tem nos rins - nefrite.

"As pessoas que me acompanhavam já devem saber desse meu quadro de nefrite, amigdalite. Eu tenho uma doença crônica no rim, que se chama nefrite, que por enquanto é muito tranquila de lidar. O problema é que quando eu tenho amigdalite, fecha a garganta. Só que como eu tenho a nefrite, toda vez que inflama minha garganta, vai para o meu rim", contou Bianca.

A influenciadora apontou que não tinha crises da doença há um bom tempo, e se surpreendeu com os primeiros sintomas na quinta-feira (2). Ela foi hospitalizada para tratar os sintomas com medicação na veia.

"Foi a pior de todas essa [crise]. Eu nunca fiquei tantos dias assim mal assim, ainda bem que vim no hospital", afirmou a ex-BBB. Ela tranquilizou os fãs, apontando que já está melhor e deve receber alta na quarta-feira (8).

Carnaval

Bianca aproveitou a live com os seguidores para explicar que não irá desfilar no Carnaval este ano. Entre os motivos, estão a agenda intensa de ensaios e a necessidade de ficar com o filho, Cris, fruto de relacionamento com Fred - um dos participantes do BBB 23.

"Já sabia que o pai estaria três meses [fora], se Deus quiser, vai ficar até a final. Foi um estralo na minha cabeça: meu filho e essa agenda. Não tem como", explicou Bianca, que foi musa da escola de samba Grande Rio, campeã do Carnaval Carioca em 2022.