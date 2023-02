Jay-z critica Grammy após Beyoncé perder principal categoria na premiação: 'façam as coisas direito'

O rapper Jay-Z, marido da cantora Beyoncé, revelou em entrevista à plataforma Tidal que possui uma relação complicada com o Grammy, maior premiação da música que ocorreu na noite do último domingo (5). O artista, apesar das críticas, reconheceu o valor simbólico do prêmio.

Ele também aproveitou para elogiar o último álbum da esposa, o "Renaissance", que perdeu para o "Harry's House", do Harry Styles, como melhor do ano. Para Jay-Z, o trabalho de Beyoncé "inspira criatividade".

"Olha o que o álbum fez com a cultura. Olha como a energia do mundo se moveu. Eles tocam o álbum inteiro nos clubes. Todo mundo está inspirado. Ele [o álbum] inspirou o mundo", disse ele, orgulhoso da esposa.

Boicote ao Grammy

Não é novidade que o rapper já boicotou o Grammy no passado quando a premiação não estava "fazendo as coisas direito". "A verdade é que crescemos querendo estar no Grammy, e era nosso objetivo", afirmou.

"Só queremos que façam as coisas direito... Obviamente é música e é algo subjetivo, mas você tem que estar dentro da margem de erro".

"Crescemos assistindo Michael Jackson e Stevie Wonder. Stevie Wonder ganhou três de quatro prêmios seguidos. Porr*, cara. Eles acertaram essa droga. Não era sobre política", opinou.

Embora tenha feito boicotes e críticas ao prêmio, Jay revelou que reconhece a importância do Grammy para a indústria fonográfica mundial.

"Já chegou ao ponto de eu considerar que [o prêmio] era só uma jogada de marketing. Chegou a esse ponto, mas no fundo... Nós crescemos idolatrando isso. Era um dos pilares para a gente", completou em outro momento.