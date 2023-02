Cantora Samara Joy é xingada por fãs de Anitta após vencer o Grammy

A divulgação dos premiados na 65° edição do Grammy, que aconteceu nesse domingo (5), em Los Angeles, nos Estados Unidos, não repercutiu bem entre os fãs da brasileira Anitta.

A cantora, que concorria a "Melhor Artista Revelação", não levou o prêmio. A vencedora foi a cantora Samara Joy - que passou a ser xingada nas redes sociais pelos fãs de Anitta.

A brasileira disse em entrevista estar feliz com a indicação e por ter conhecido Beyoncé. Ela foi a segunda mulher brasileira a ser indicada ao Grammy. Em 1965, Astrud Gilberto e Tom Jobin venceram na categoria “Gravação do ano”, com a versão em inglês de “Garota de Ipanema”.

Além de Anitta e Serena Joy, concorriam na categoria Latto, o grupo Wet leg, Omar Apollo e a banda Maneskin.