No Grammy 2023, Viola Davis se consagra vencedora das principais premiações; veja ganhadores

Os vencedores do Grammy 2023, notória premiação da indústria musical, foram anunciados neste domingo (6), em cerimônia realizada na cidade californiana de Los Angeles, Estados Unidos. Na ocasião, a atriz Viola Davis levou a categoria de 'Melhor Audiobook' e entrou para o selete grupo de pessoas que já ganharam as quatro principais premiações americanas: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Awards.

A artista conquistou o feito com ao narra a biografia "Finding Me", se tornando a 18ª pessoa a integrar o EGOT, lista que tem nomes como Rita Moreno, Audrey Hepburn, Alan Menken, Andrew Lloyd Webber, John Legend, Mike Nichols, Mel Brooks, Jennifer Hudson e Whoopi Goldberg. As informações são do portal g1.

As quatro premiações reconhecem feitos notáveis realizados na televisão, na música, no cinema e no teatro. Viola Davis ganhou o Emmy em 2015 por "How to Get Away With Murder"; venceu o Oscar de coadjuvante com o filme "Um Limite Entre Nós", em 2017; e tem dois prêmios Tony, por "King Hedley II", em 2001, e "Fences", em 2010.

Beyoncé se consagra a maior vencedora do Grammy

Legenda: Artista superou recorde do maestro Georg Solti Foto: EMMA MCINTYRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Na premiação, a cantora norte-americana Beyoncé levou quatro estatuetas e se consagrou como a maior vencedora da história do evento. Ela levou as categorias de 'Melhor Álbum de Dance/Eletrônica' com "Renaissance", 'Melhor Gravação Dance/Eletrônica', com "Break my soul", 'Melhor Performance R&B Tradicional', com "Plastic off the sofa" e 'Melhor Canção R&B', com "Cuff it".

Com os novos troféus, a voz do sucesso "Crazy Love" acumula a marca de 32 prêmios, superando o recorde anterior do maestro Georg Solti, com 31.

Apesar de ter alcançado a posição de destaque, Beyoncé não ganhou as principais categorias da noite. Harry Styles levou 'Álbum do Ano'. Lizzo ficou com 'Gravação do Ano', e Bonnie Raitt, 'Música do Ano'.

Anitta não leva prêmio

Legenda: Fãs da cantora brasileira atacaram a vencedora nas redes sociais Foto: NEILSON BARNARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Anitta estava indicada como 'Melhor Artista Revelação' do 65º Grammy Awards, mas acabou não ganhando. A cantora de jazz norte-americana Samara Joy foi quem venceu a categoria. Após o resultado, a artista internacional foi alvo de ataques de usuários brasileiros nas redes sociais.

Na premiação, Gal Costa e Erasmo Carlos foram lembrados durante a homenagem dos músicos que morreram no último ano. O grupo brasileiro Boca Livre levou o 'Melhor Álbum de Pop Latino', com "Pasieros", ao lado de Ruben Bladés.

Primeira vencedora trans

Ainda no Grammy 2023, a atrista transexual Kim Petras foi a primeira trans a levar o prêmio de 'Performance Pop e Duo/Grupo' pela canção "Unholy", parceria com Sam Smith.

Se apresentaram no palco do evento: Bad Bunny, Lizzo, Harry Styles e Sam Smith com Kim Petras, entre outros.

Vencedores do Grammy 2023

Melhor Artista Revelação: Samara Joy

Gravação do Ano: “About Damn Time,” Lizzo

Música do Ano: Bonnie Raitt - "Just Like That"

Álbum do Ano: Harry Styles - "Harry’s House"

Melhor Performance Solo Pop: Adele - "Easy on Me"

Melhor Performance Pop Solo ou Grupo: Sam Smith & Kim Petras - "Unholy"

Melhor Álbum Pop Vocal: Harry Styles - "Harry’s House"

Melhor Álbum Dance/Eletrônica: Beyoncé - "Renaissance"

Melhor Álbum de Rap: Kendrick Lamar - "Mr. Morale & the Big Steppers"

Melhor Álbum de Música Urbana: Bad Bunny - "Un Verano Sin Ti"

Melhor Música de R&B: Beyoncé - "Cuff It"

Melhor Álbum de Country: Willie Nelson - "A Beautiful Time"

Melhor Álbum Pop Vocal Tradicional: Michael Bublé - "Higher"

Melhor Gravação Dance/Eletrônica: Beyoncé - "Break My Soul"

Melhor Engenharia de Som em Álbum Não-Clássico: Harry Styles – "Harry’s House"

Melhor Performance de Rap: Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Melhor Performance de Rock: Brandi Carlile – “Broken Horses”

Melhor Performance de Música Alternativa: Wet Leg – “Chaise Lounge”

Melhor Álbum de Música Alternativa: Wet Leg – "Wet Leg"

Produtor do Ano, Não Clássico: Jack Antonoff

Compositor do Ano, Não-Clássico: Tobias Jesso Jr.

Melhor Performance R&B: Muni Long – “Hrs & Hrs”

Melhor Álbum de R&B Progressivo: Steve Lacy – "Gemini Rights"

Melhor Álbum R&B: Robert Glasper – "Black Radio III"

Melhor Música de Rap: Kendrick Lamar - "The Heart Part 5"

Melhor Performance de R&B Tradicional: Beyoncé - "Off the sofa"

Melhor Performance Melódica de Rap: Future Featuring Drake & Tems – “Wait for U”

Melhor Performance de Heavy Metal: Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi – “Degradation Rules”

Melhor Álbum de Rock: Ozzy Osbourne – "Patient Number 9"

Melhor Música de Rock: Brandi Carlile – “Broken Horses”

Melhor Álbum de Pop Latino: Rubén Blades & Boca Livre - "Pasieros"

Melhor Álbum Latino de Rock ou Alternativo: Rosalía - "Motomami"

Melhor Performance de Country Solo: Willie Nelson - "Live Forever"

Melhor Música de Country: Cody Johnson - "’Til You Can’t"

Melhor Performance Country em Dupla ou Grupo: Carly Pearce & Ashley McBryde - "Never Wanted to Be That Girl"

Melhor Álbum Folk: Madison Cunningham - "Revealer"

Melhor Álbum Bluegrass: Molly Tuttle & Golden Highway – "Crooked Tree"

Trilha Compilação de Trilha Sonora para Mídia Visual: Vários artistas – "Encanto"

Trilha Sonora para Mídia Visual (incluindo filme e TV): Germaine Franco – "Encanto"

Melhor Trilha para Videogames e Outras Mídias Interativas: Stephanie Economou – "Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök"

Melhor Clipe: Taylor Swift – “All Too Well: The Short Film”

Melhor Filme de Música: Various Artists – "Jazz Fest: A New Orleans Story"

Melhor Canção para Mídia Visual: Carolina Gaitán – La Gaita, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz & Encanto Cast – “We Don’t Talk About Bruno”

Melhor Gravação Remix: Lizzo – “About Damn Time (Purple Disco Machine Remix)”

Melhor Álbum de Áudio Imersivo: Stewart Copeland & Ricky Kej – "Divine Tides"

Melhor Composição Instrumental: Geoffrey Keezer – “Refuge"

Melhor Arranjo Instrumental ou Acapella: Magnus Lindgren, John Beasley & The SWR Big Band Featuring Martin Auer – “Scrapple From the Apple”

Melhor Arranjo, Instrumentos e Vocais: Christine McVie – “Songbird (Orchestral Version)”

Melhor Álbum de New Age, Ambient ou Chant: Mystic Mirror – "White Sun"

Melhor Canção de Raiz Americana: Bonnie Raitt – “Just Like That”

Melhor Solo de Jazz Improvisado: Wayne Shorter & Leo Genovese – “Endangered Species”

Melhor Álbum de Jazz Vocal: Samara Joy – Linger Awhile

Melhor Álbum de Jazz Instrumental: Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton & Matthew Stevens – "New Standards, Vol. 1"

Melhor Álbum de Grupo de Grande Formação de Jazz: Steven Feifke, Bijon Watson & Generation Gap Jazz Orchestra – "Generation Gap Jazz Orchestra"

Melhor Álbum de Música Infantil: Alphabet Rockers – "The Movement"

Melhor Audiolivro, Narração ou Gravação Narrativa: Viola Davis – "Finding Me"

Melhor Álbum de Reggae: Kabaka Pyramid – "The Kalling"

Melhor Performance de Música Global: Wouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode – “Bayethe”

Melhor Álbum de Música Global: Masa Takumi – "Sakura"

Melhor Álbum de Música Mexicana Regional: Natalia Lafourcade – Un Canto por México – El Musical

Melhor Encarte: Tamsui-Kavalan Chinese Orchestra – "Beginningless Beginning"

Melhor Box ou Pacote em Edição Limitada: The Grateful Dead – In and Out of the Garden: "Madison Square Garden ’81, ’82, ’83"

Melhor Texto em Encarte de Álbum: Wilco – Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition)

Melhor Álbum Histórico: Wilco – Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition)

Melhor Álbum Tradicional de Blues: Taj Mahal & Ry Cooder – "Get on Board"

Melhor Álbum de Blues Contemporâneo: Edgar Winter – "Brother Johnny"

Melhor Álbum de Música Regional: Ranky Tanky – "Live at the 2022 New Orleans Jazz & Heritage Festival"

Melhor Álbum Instrumental Contemporâneo: Snarky Puppy – "Empire Central"

Melhor Álbum de Jazz Latino: Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra Featuring The Congra Patria Son Jarocho Collective – "Fandango at the Wall in New York"

Melhor Álbum Latino Tropical: Marc Anthony – "Pa’lla Voy"

Melhor Performance Americana de Raiz: Aaron Neville & The Dirty Dozen Brass Band – “Stompin’ Ground”

Melhor performance de Americana: Bonnie Raitt – “Made Up Mind”

Melhor Álbum de Americana: Brandi Carlile – "In These Silent Days"

Melhor Canção/Performance Gospel: Maverick City Music & Kirk Franklin – “Kingdom”

Melhor Canção/Performance Cristã Contemporânea: Maverick City Music & Kirk Franklin – “Fear Is Not My Future”

Melhor Álbum Gospel: Maverick City Music & Kirk Franklin – "Kingdom Book One" (Deluxe)

Melhor Álbum de Música Cristã Contemporânea: Maverick City Music – "Breathe"

Melhor Álbum de Gospel de Raiz: Tennessee State University – "The Urban Hymnal"

Melhor Álbum de Poesia Falada: J. Ivy – "The Poet Who Sat by the Door"

Melhor Performance Orquestral: New York Youth Symphony –

"Works by Florence Price, Jessie Montgomery, Valerie Coleman"

Melhor Gravação de Ópera: The Metropolitan Opera Orchestra & The Metropolitan Opera Chorus – “Blanchard: Fire Shut Up in My Bones”

Melhor Performance de Coral: The Crossing – “Born”

Melhor Performance de Música de Câmara/Pequena Formação: Attacca Quartet – “Caroline Shaw: Evergreen”

Melhor Performance Instrumental Clássica Solo: Time for Three, The Philadelphia Orchestra & Xian Zhang – “Letters for the Future”

Melhor Álbum Solo Clássico Vocal: Renée Fleming & Yannick Nézet-Séguin – "Voice of Nature: The Anthropocene"

Melhor Compêndio Clássico: Kitt Wakeley – "An Adoption Story"

Melhor Composição Contemporânea Clássica: Time for Three, The Philadelphia Orchestra & Xian Zhang – “Puts: Contact”

Melhor Engenharia de Som em Álbum Clássico: Edwin Outwater & Chicago Symphony Orchestra – "Mason Bates: Philharmonia Fantastique: The Making of the Orchestra"

Produtor do Ano - Clássico: Judith Sherman

Melhor Álbum de Comédia: Dave Chappelle – "The Closer"

Melhor Álbum de Teatro Musical: ‘Into the Woods’ 2022 Broadway Cast – "Into the Woods (2022 Broadway Cast Recording)"