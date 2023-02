Quem era o Milho de Milhões do The Masked Singer Brasil? Veja quem foi eliminado neste domingo (5)

Marcelo Serrado foi o famoso desmascarado do The Masked Singer deste domingo (5). Vestindo a fantasia de Milho de Milhões, ele se despediu do programa no 3º episódio do reality.

Na estreia, realizada no último domingo (22), o Coelho foi o 1º eliminado. Ao tirar a máscara, o público descobriu que quem cantava era Paulo Betti. O ator, de 70 anos, atou em diversos filmes e novelas, chegando a interpretar o Constantino em "Além da Ilusão".

A segunda eliminada foi Erika Januza, a personagem Broco Lee, que já havia participado da Batalha de Lip Sync.

The Masked Singer

A 3ª temporada do reality musical “The Masked Singer Brasil” estreou no último domingo (22), às 15h45, com novas fantasias e cantores misteriosos.

Sob o comando de Ivete Sangalo, os jurados Eduardo Sterblicth, Tais Araujo, Mateus Solano e Sabrina Sato terão de quebrar a cabeça para descobrir os rostos famosos por trás das máscaras. Neste ano, estreiam no juri nesta temporada Sabrina Sato e Mateus Solano.