Quem era o Coelho do The Masked Singer Brasil? Veja quem foi eliminado neste domingo (22)

Paulo Betti foi desmascarado no "The Masked Singer Brasil" deste domingo (22). Vestindo a fantasia de Coelho, ele se despediu do programa na semifinal.

O ator, de 70 anos, atou em diversos filmes e novelas, chegando a interpretar o Constantino em "Além da Ilusão". Paulo também foi casado com a atriz e escritora Maria Ribeiro.

Estreia do programa

A 3ª temporada do reality musical “The Masked Singer Brasil” estreou neste domingo (22), às 15h45, com novas fantasias e cantores misteriosos.

Sob o comando de Ivete Sangalo, os jurados Eduardo Sterblicth, Tais Araujo, Mateus Solano e Sabrina Sato terão de quebrar a cabeça para descobrir os rostos famosos por trás das máscaras. Neste ano, estreiam no juri nesta temporada Sabrina Sato e Mateus Solano.