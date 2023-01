De choro a comida nordestina: veja como foi o primeiro Almoço do Anjo do BBB 23, neste domingo (22)

Aline Wirley e Bruno foram os primeiros a vencer a prova do anjo no BBB23. Neste domingo (22), no conhecido Almoço do Anjo, iniciado por volta das 14h30, horário de Brasília, os brothers vivenciaram momentos de alegria e muita emoção.

Ao entrarem no espaço multiuso da casa, Aline e Bruno foram surpreendidos com uma ação da marca patrocinadora. Eles trocaram de roupa em clima de animação – com direito a desfile improvisado – e posaram para fotos juntamente aos dois convidados da dupla, Cara de Sapato e Amanda.

Em seguida, os anjos assistiram aos vídeos da família. Aline recebeu mensagem do filho e do marido, Igor Rickli, além da irmã e da mãe. Emocionada, disse o quanto amava cada um.

Reação semelhante teve Bruno, que ouviu belas palavras da mãe, do pai, da sobrinha e de uma amiga. O brother foi às lágrimas com os relatos.

Na sequência, todos foram almoçar. Foram servidos pratos tipicamente nordestinos, a exemplo de moqueca de arraia, cuscuz, farofa de dendê e galinha guisada. Salada e sobremesas, como pudim, pé de moleque e pavê, completaram o cardápio. "Hoje eu vou comer horrores", comentou Bruno.

Quem fica imune

Aline e Bruno cogitam dar o colar da imunidade para Guimê e Tina ou Gabriel e Paula. Desta vez, a formação do paredão do BBB 22 terá duplas se enfrentando.

Legenda: Cara de Sapato e Amanda foram a dupla escolhida pelos brothers para dividir os momentos de alegria Foto: Reprodução/Globoplay

Por sua vez, as líderes da semana, Bruna Griphao e Larissa, já sinalizaram que devem votar em Key e Gustavo para a primeira berlinda. Se forem votados, eles não terão direito de participar da prova bate-volta. Fred e Marília devem ser votados pela casa.

Como foi a prova do anjo

A primeira prova do anjo do BBB 23 foi realizada por etapas nesse sábado (21). Na primeira, os brothers precisaram conquistar bolinhas. Um jogador lançou a bolinha e o outro tentou capturar com o puçá.

As bolinhas capturadas foram usadas na segunda etapa, quando escolheram uma dupla para tirar da prova e tentaram jogar as bolinhas num pote.

A dupla que recebeu três bolinhas no pote em casa rodada estava eliminada. A última dupla que restou foi o anjo da semana.

Que horas começa o BBB 23 hoje?

O BBB 23 deste domingo (22) está marcado para ir ao ar às 23h10, horário de Brasília, logo após o Fantástico. A edição vai mostrar os melhores momentos do Almoço do Anjo, além dos últimos acontecimentos da casa e a formação de paredão.

Para acompanhar, basta sintonizar na Globo no horário indicado ou fazer um cadastro gratuito no Globoplay. A plataforma de streaming exibe toda a programação da emissora ao vivo, basta clicar em "Agora na TV".