O que rolou no BBB 23 sábado (21)? Tensão entre casal, conversa sobre paredão e espera por Big Fone

O primeiro sábado no Big Brother Brasil 23 foi marcado por momentos de conversa sobre estratégia de jogo, espera pelo Big Fone e teve até um momento de tensão entre o casal Bruna Griphao e Gabriel.

Envolvidos romanticamente, os participantes do Big Brother Brasil 23, Bruna Griphao e Gabriel tiveram um pequeno estranhamento durante esse sábado (21). Enquanto conversavam, Gabriel, com a mão no ombro de Bruna, a repreendeu após ela interrompê-lo.

Em seguida, ela reclamou para Gabriel: “para de me cercear!”. O brother retrucou dizendo “então, só que você me atropela”. Bruna diz: “mas é! A vida é assim!”.

“Então, mas aí você tem que ter um pouquinho mais de respeito com os outros. Tem a hora de falar, tem a hora de cada um”, rebate Gabriel.

Não demorou muito até o momento repercutir no Twitter. Internautas observaram que houve uma pequena faísca entre os dois. “Gabriel apertando o ombro da Bruna e sendo super arrogante com ela”, disse uma usuária da rede social.

O primeiro sábado do BBB 23 também teve espera pelo Big Fone e conversas sobre estratégia de jogo, passando, é claro, pelas especulações em relação ao anjo e ao primeiro paredão desta edição.

O próprio Gabriel, além de Guimê, ficou esperando o Big Fone tocar, acreditando que isso ocorreria durante a madrugada.

Anjo da semana

Legenda: Aline Wirley revelou quem deve ser imunizado no paredão deste domingo (22) Foto: Reprodução/Globo

Aline Wirley, que venceu a prova do anjo com Bruno, revelou no quarto Deserto que pretende imunizar Guimê e Tina durante conversa com Guimê e Bruno. Os brothers especulavam quem iria para o primeiro paredão.

Paredão

A dupla de líderes Bruna e Larissa parece já ter escolhido indicar a dupla Key Alves e Gustavo para o paredão, porém a atriz pode reconsiderar a escolha. Isso porque ela imagina que Gustavo seja forte fora da casa. “Impossível não gostar do Cowboy (Gustavo)”.