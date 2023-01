Quem ganhou a Prova do Anjo? Veja como foi a dinâmica de hoje (21) no BBB 23

Os confinados no Big Brother Brasil (BBB) 23 iniciaram a primeira prova do anjo da edição, neste sábado (21). A dinâmica iniciou com a escolha da ordem das duplas com uma urna com números.

Na primeira etapa da prova, eles precisam conquistar bolinhas. Um jogador lança a bolinha e outro tenta capturar com o pulsar.

As bolinhas que eles capturar, eles usaram na 2° etapa. Na segunda etapa, eles escolheram uma dupla para tirar da prova e tentarão jogar as bolinhas num pote.

A dupla que receber três bolinhas no pote, está eliminada. A última dupla que restar, é o Anjo da semana.

Ordem da Prova do Anjo:

1 - Paula e Gabriel

2 - Bruno e Aline

3 - Sarah e Mosca

4 - Tine e Guimê

5 - Cezar e Domitila

6 - Fred e Ricardo

7 - Amanda e Sapato

8 - Marília e Nicácio

9 - Key e Gustavo

10 - Marvvila e Cristian

Rodadas em prova

Legenda: Primeira prova do anjo Foto: Reprodução/TV Globo

Paula e Gabriel - acertaram uma bolinha no pote de Nicácio e Marília

Bruno e Aline - tentaram acertaram uma bolinha no porte de Cristian e Marvvila e erraram

Sarah e Gabriel Santana - tentaram acertar uma bolinha no pote de Tina e Guimê e erraram

Cezar e Domitila - acertaram uma bolinha no pote de Gabriel e Paula

Fred e Ricardo - acertaram uma bolinha no pote de Nicácio e Marília

Marília e Nicácio - tentaram, mas não conseguiram participar da segunda etapa

Key e Gustavo - acertaram uma bolinha no porte de Gabriel e Paula

Gabriel e Paula - acertaram uma bolinha no pote de Nicácio e Marília (eliminados da prova)

Sarah e Gabriel Tavares - acertaram a terceira bolinha no pote de Gabriel e Paula (eliminados da prova)

Antonio e Amanda - acertaram bolinha no pote de Sarah e Gabriel Santana

Sarah e Gabriel Santana - acertaram a primeira bolinha no porte de Tina e Guimê

Fred e Ricardo - acertaram duas bolinhas no porte de Sara e Gabriel Santana (eliminados da prova)

Cristian e Marvvila - acertaram a primeira bolinha no porte de Aline e Bruno

Cezar e Domitila - acertaram a segunda bolinha no pote de Tina e Guimê

Bruno e Aline - acertaram a segunda bolinha no porte de Cezar e Domitila

Tina e Guimê - acertaram a terceira bolinha no pote de Cezar e Domitila (eliminados da prova)

Tina e Guimê - acertaram a primeira bolinha no porte de Cristian e Marvvila

Fred e Ricardo - acertaram a terceira bolinha no pote de Cristian e Marvvila (eliminados da prova)

Antonio e Amanda - acertaram a primeira bolinha no pote de Fred e Ricardo

Tina e Guimê - acertaram a segunda bolinha no pote de Fred e Ricardo

Tina e Guimê - acertaram a terceira bolinha no pote de Fred e Ricardo (eliminados da prova)

Antonio e Amanda - acertaram a terceira bolinha no porte de Tina e Guimê (eliminados da prova)

Formação de paredão no domingo (22)

O primeiro paredão do BBB 23 acontece na noite de terça-feira (22). Larissa e Bruna Griphao, vencedoras da primeira prova do líder do reality, vão ter de indicar uma dupla ao paredão. Os demais participantes votam também em dupla.

A dinâmica conta ainda com um contragolpe da dupla mais votada pela casa.

Bate-Volta

A formação do primeiro paredão do BBB 23 conta ainda com uma prova de bate-volta. Participam a dupla mais voltada pela casa e a dupla do contragolpe.



A dupla indicada pelos líderes e os perdedores do bate-volta vão ao paredão.