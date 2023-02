Anitta comenta perda do Grammy para Samara Joy; conheça a artista revelação

A cantora Samara Joy foi duramente criticada por fãs de Anitta após vencer como "Artista Revelação" no Grammy, categoria na qual a carioca também concorria na premiação do último domingo (5). A estrela do funk, inclusive, usou os Stories do Instagram na tarde desta segunda-feira (6) para tranquilizar os fãs.

Ela afirmou que não está triste por não ter vencido a categoria. A artista também agradeceu o apoio e reconheceu que estar na premiação já é um grande feito que poucos cantores latinos têm a oportunidade.

“Foi muito lindo. Algumas pessoas me mandaram mensagens depois me consolando, mas gente, eu não estou triste, viu? Eu estou muito feliz. Resultado é mesmo uma coisa que não conseguimos prever e tá tudo bem”, disse.

“O mais incrível mesmo era me ver lá, nem estava acreditando. Eu estava naquele lugar e [pensava]: ‘Gente, eu estou aqui, com essas pessoas’. De latinos, se não me engano, era só eu e o Bad Bunny alí. Então, representou demais para mim” completou.

Assista ao vídeo

Quem é Samara Joy?

Samara Joy, que já acumula duas estatuetas no prêmio, possui 184 mil seguidores no Instagram. A cantora de jazz de 23 anos nasceu no Bronx, em Nova York, e iniciou a carreira na música cantando em uma igreja. A vertente no jazz começou aos 18 anos, quando ainda estava no ensino médio e se juntou a uma banda do gênero.

A veia artística da família a inspirou na música. Samara é neta do casal de cantores gospel Elder Goldwire e Ruth McLendon, do coral The Savettes, e seu pai, Antonio McLendon, viajou os Estados Unidos como baixista da banda do também gospel Andraé Crouch.

Joy viralizou na internet por fazer vídeos com covers de artistas de jazz no TikTok. Em 2019, ela ganhou um importante prêmio do gênero, a Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition.

Em 2022, lançou seu segundo álbum, "Linger Awhile", marcando a estreia no prestigiado selo Verve, com versões de clássicos do jazz.