Arnold Schwarzenegger atropela ciclista em Los Angeles

Conforme o site de celebridades TMZ, Arnold Schwarzenegger, de 75 anos, atropelou uma mulher no domingo (5), em Los Angeles. O ator estava dirigindo quando a ciclista desviou do seu caminho e entrou na pista. No momento da colisão, o astro não conseguiu diminuir a velocidade do carro.

Socorristas foram chamados até o local e a mulher foi transportada até o hospital, pois sofreu ferimentos leves. Arnold se manteve no local conversando com os policiais.

Ainda segundo fontes do TMZ, até agora Schwarzenegger não é culpado pela colisão, além de não ter suspeita de álcool ou drogas. No entanto, uma investigação está em andamento.

Após o acidente, o ator pegou a bicicleta da ciclista e a levou em uma loja para consertá-la.