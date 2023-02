Atriz Jeniffer Dias relata ter sido vítima de sequestro: ‘quase duas horas em pânico’

A atriz Jeniffer Dias relatou, em postagem no Instagram, que foi vítima de sequestro, na madrugada de domingo (5), no Rio de Janeiro. Ela contou estar voltando do ensaio da Mangueira quando foi abordada por homens “encapuzados e armados”.

“Eles me renderam, levaram meu carro e me colocaram no outro carro que estavam. Fui sequestrada, fiquei quase duas horas em completo pânico sob ameaças. Depois desse tempo, eles me deixaram sem nenhum pertence e pegaram todos as minhas senhas. Consegui chegar até minha família e a partir daí realizei todos os trâmites legais”, escreveu.

Jeniffer ainda disse estar sem celular e pediu que os amigos fiquem atentos para não caírem em golpes que envolvam o nome dela. “Mesmo ainda muito assustada, estou me cuidando e resolvendo tudo por aqui”.

Atriz recebe apoio de amigos

Nos comentários, a artista recebeu o apoio de famosos: “Se a gente puder ajudar, avisa”, disse Regina Casé. “Amiga do céu, fica bem. Estou aqui qualquer coisa”, escreveu Fernanda Paes Leme.

O humorista Yuri Marçal, noivo da atriz, também se pronunciou na rede social sobre o ocorrido. Ele estava no Espírito Santo e, ao saber do sequestro, voltou para o Rio de Janeiro para ajudá-la. “Foi e ainda está sendo muito assustador, porém Jeniffer está bem na medida do possível”.

Jeniffer Dias é conhecida por seu trabalho em “Malhação: Vidas Brasileiras”. Já na série “Rensga Hits!”, do Globoplay, ela interpreta a personagem Thamy.