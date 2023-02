'A pessoa mais forte que eu conheço': filhas de Glória Maria compartilham lembranças da mãe

Maria Matta e Laura Matta, filhas da jornalista Glória Maria - que morreu na última quinta-feira (2) no Rio de Janeiro - compartilharam momentos e lembranças da mãe, em entrevista exibida pelo Fantástico neste domingo (5).

Com apenas 15 anos, Maria - a filha mais velha - disse ter sentido a necessidade de "representar" a pessoa de Glória Maria, diante de todo o seu legado de força e coragem para o País. "Porque eu acho que minha mãe foi muito importante para o Brasil inteiro", comentou.

Momentos íntimos com a jornalista foram revelados, como, por exemplo, o costume que Glória tinha sempre que viajava a trabalho: “Ela pegava, eu lembro, ela pegava um batom dela e aí ela normalmente viajava antes da gente... A gente estava dormindo, né? E aí ela escrevia no espelho alguma coisa: 'Mamãe foi viajar, volto logo, te amo””, lembrou Maria.

O Fantástico também mostrou parte de uma das últimas entrevistas de Glória Maria para a série "Brasil em Constituição", exibida ano passado no Jornal Nacional, em que a jornalista revelou um dos ensinamentos que deu às meninas: “Eu tenho orgulho e tenho mais orgulho ainda de mostrar para as minhas filhas o que é que elas podem fazer. Eu não tive quem me mostrasse. Eu tive que aprender sozinha, por mim mesma. Porque a minha família não tinha noção do que era racismo”.

"Elas são meninas preparadas emocionalmente pela mãe e preparadas intelectualmente e vão começar a abrir mais caminhos ainda que eu abri", completou.

Em trecho da entrevista exibida neste domingo, Maria ainda mostrou uma blusa que ganhou da mãe. Na estampa, a foto de Glória Maria com a frase "seja você sua própria inspiração".

"Ela me deu essa camisa, fiquei muito feliz. Eu usei uma vez só aqui em casa, ela adorou, e aí eu quis usar ela hoje, porque eu acho que essa frase que ela usou é muito importante. Hoje em dia, muitas pessoas ficam se comparando e copiando outras pessoas, e aí eu acho que essa frase é importante para as pessoas entenderem: 'seja você a sua própria inspiração'. Minha mãe fala muito isso e eu acabei aprendendo", disse Maria.

"A melhor mãe do mundo"

Ao fim da entrevista, Maria leu um trecho de um texto que escreveu para a mãe: “A minha mãe sempre foi uma mulher maravilhosa. Ela é a pessoa mais corajosa que eu conheço. As matérias e aventuras que ela fez com certeza não são pra qualquer um. Além de ter sido a melhor mãe do mundo, sempre nos ajudou e sempre fez de tudo para vivermos mais felizes. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela lutou muito. E podem ter certeza que eu vou ficar aqui lutando como ela lutou. Mamãe agora está nos vendo do céu, junto com a nossa avó. E eu queria dizer que eu amo vocês duas muito e que vocês ensinaram muito a nós. Obrigada e amo vocês".

Laura também leu um trecho de uma carta que fez para a mãe: "Querida mãe, eu te amo muito, eu quero ficar muito perto de você. Você não está perto de mim, mas pode contar com a gente. Beijos. Te amo. Com amor, Laura".