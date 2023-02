Glória Maria planejou futuro das filhas e cuidados em caso de morte

Após a morte da jornalista Glória Maria, publicações na Internet e notícias de portais começaram a especular sobre o futuro das filhas dela. Em entrevistas anteriores, no entanto, a repórter e apresentadora da TV Globo nunca deu detalhes concretos sobre como gostaria que as filhas, de 15 e 14 anos, vivessem depois da partida dela.

"Minhas filhas não têm pai, eu decidi tê-las sozinha. Sou eu e ponto. Preciso estar bem para vê-las no balé, nos eventos da escola. O dia em que não puder estar, que morrer, elas terão tudo encaminhado", disse Glória em outra ocasião.

Segundo ela, a intenção seria de que as meninas mantivessem o padrão de vida como se ela estivesse junto, acompanhando o crescimento. Apesar das especulações, ela nunca comentou a quem estaria destinada a guarda das duas, Maria e Laura.

"Vão estudar nos melhores lugares, têm padrinhos maravilhosos. Tá tudo certo. Tem gente que opta pelo vitimismo. Eu odeio drama, não sou coitadinha. Vim sem esse sentimento. Nasci numa família extremamente fortes", especificou na mesma conversa.

Padrinhos e amigo

Os padrinhos das meninas já surgiram algumas vezes em registros nas redes sociais. Bruno Astuto é padrinho de batismo de Laura, que também tem Caio Nabuco como padrinho de crisma. Enquanto isso, a madrinha da caçula é Julia Azevedo.

Ainda em caráter de especulação, o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, citou o nome do economista Paulo Mesquita como um dos possíveis responsáveis pelas duas meninas. Amigos de longa data, ele é citado pelo jornalista como uma "figura paterna" das duas.

Entretanto, vale lembrar, assim como a questão da idade, os cuidados com as filhas nunca foram um tema muito abordado por Glória Maria em entrevistas ou programas de televisão. Assim como a própria vida, a jornalista sempre optou por manter as meninas sob uma discrição diante da mídia.