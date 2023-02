Glória Maria pediu que idade não fosse revelada: 'A mulher que morreu sem idade'

"Isso [minha idade] vai me acompanhar até a morte. Nem quando morrer vou deixar falarem a minha idade, nem no 'Jornal Nacional'. Tenho uma regra: quando fizerem meu obituário no 'JN', a única coisa que não pode ter é a idade", detalhou em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, em 2019.