Relembre momentos marcantes da carreira de Glória Maria

Relembre momentos da carreira de Glória Maria

1. Ela foi a primeira repórter negra da TV brasileira. Glória estreou no dia 20 de novembro de 1971 em reportagem sobre a queda de um viaduto no Rio de Janeiro.

Foto: Reprodução/TV Globo

2. Também foi a primeira repórter a fazer um link ao vivo na TV, em 1976, em uma entrada para falar do trânsito do Rio de Janeiro no Jornal Nacional.

3. Era ela quem estava na primeira transmissão em HD da TV brasileira, no Fantástico, em 2007, ao lado de Zeca Camargo.

4. Glória é lembrada por entrevistas com celebridades internacionais: os cantores Freddie Mercury, Elton John e Mick Jagger e os atores Harrison Ford, Nicole Kidman e Leonardo Di Caprio foram entrevistados por ela.

5. Ela conseguiu falar com o cantor Michael Jackson em 1996, no dia da gravação do clipe "They Don't Care About Us", no Rio de Janeiro. Foi a única jornalista a conversar com ele.

6. Glória também esteve em coberturas de momentos marcantes da história, como o atentado ao Rio Centro (em 1981), a Guerra das Malvinas (em 1982), o Rock in Rio I (em 1985), a Olimpíada de Los Angeles (em 1984) e a chacina da Candelária (em 1990).

7. Em 2005, ela esteve no festival Carburgo, onde mostrou 15 mil nigerianos brigando para ver quem pescava o maior peixe. Ela era a única mulher no local.

8. Em 2017, Glória saltou do que era, até então, o maior bungee jump do mundo, em Macau, na China.

9. Em 2007, ela saiu da órbita da Terra para experimentar a gravidade zero. Foi a única jornalista brasileira a participar deste evento da Nasa.

10. Uma das viagens mais famosas de Glória foi para a Jamaica, um grande sucesso do Globo Repórter que virou um meme depois de a jornalista ter experimentado a "ganja" a convite de uma vila rastafári.