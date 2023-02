Jornalista Heraldo Pereira chora ao vivo com morte de Glória Maria: 'momento muito difícil'

Ícone do jornalismo brasileiro, Glória Maria morreu, na manhã desta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro. O triste anúncio foi comentado por colegas da jornalista durante a exibição do “Bom Dia Brasil”, que estava no ar quando a notícia foi divulgada. Um deles foi Heraldo Pereira. Muito emocionado, o apresentador não conteve as lágrimas ao falar da amiga.

“Ela é uma referência para nós como jornalistas, ela é uma referência como colega. Ela é uma referência para o nosso país. Momento muito difícil para todos nós", confidenciou o jornalista, ainda revelando como era a relação com Glória, e que a mãe é fã da repórter.

Além de Heraldo, a apresentadora Ana Paula Araújo precisou conter a emoção ao noticiar a morte da colega de profissão e conversar sobre o assunto com os outros profissionais que participavam da transmissão.

Correspondente em Londres, Cecília Malan declarou estar “sem palavras”, e que seus colegas de redação na cidade europeia estavam em choque. Sobre Glória Maria, a jornalista disse: “Exemplo para todas nós mulheres, jornalistas, mães. Ela deixa um lindo legado, um legado único".

Falando em nome da equipe paulista de jornalismo, Rodrigo Boccardi também lamentou, afirmando que a colega fez parte da vida de todos e relembrando momentos vividos ao lado de Glória.

Por fim, Liliana Junger, apresentadora do Bom Dia Brasil em Minas Gerais, contou que se inspirava na jornalista, a considerando uma “entidade”.