Morre a jornalista Glória Maria, no Rio de Janeiro

A jornalista Glória Maria morreu, nesta quinta-feira (2), em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pelo portal g1, mas a causa da morte não foi revelada até o momento.

Referência no jornalismo brasileiro, Glória foi primeira a entrar ao vivo no Jornal Nacional, da TV Globo, sendo pioneira no meio, e ainda inaugurou a era da alta definição da televisão brasileira.

A jornalista havia sido internada no início deste ano para dar sequência a um tratamento, mas o problema de saúde não foi informado publicamente. Em 2019, Glória retirou um tumor no cérebro e em 2022 colocou um dreno no pulmão por conta de uma sequela da Covid-19.

Ano passado, ela foi afastada das funções no programa Globo Repórter para um tratamento de saúde e, mais uma vez, detalhes sobre o caso não foram comunicados.

"Glória Maria está dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem, em casa, com previsão de retorno ao trabalho em 2023", afirmou a nota da emissora na época.

Comunicado da Globo

Em nota, a TV Globo lamentou o falecimento de Glória Maria. "É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria", diz o início do comunicado.

"Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente", lembrou a emissora sobre as doenças tratadas pela jornalista ao longo dos últimos anos.

Legenda: Em 2022, Glória Maria esteve presente no Globo Repórter Foto: Globo/João Cotta

Segundo a mesma nota, Glória paralisou os trabalhos no ano passado em um tratamento para combater novas metástases cerebrais. Entretanto, os cuidados médicos deixaram de fazer efeito nos últimos dias. "Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio", confirmou a emissora.

Vida e carreira

Glória Maria Matta da Silva nasceu no Rio de Janeiro, filha de Cosme Braga da Silva e Edna Alves Matta. Nos colégios públicos onde estudou, aprendeu inglês, francês e latim.

Já em 1970, chegou a ser rádio-escuta da Globo do Rio, no mesmo período em que conciliava os estudos na faculdade de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica (PUC-Rio) com o emprego de telefonista da Embratel.

A estreia como repórter ocorreu em 1971, na cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro. Na carreira, trabalhou no Jornal Hoje, no Bom Dia Rio e no RJTV.

De 1998 a 2007, Glória integrou a equipe do Fantástico, onde ficou conhecida pelas matérias especiais e viagens, além das entrevistas icônicas com celebridades como Harrison Ford, Madonna e Michael Jackson.