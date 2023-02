Festa do BBB 23 desta sexta-feira (10) tem shows de Xand, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro e Nattan

A festa de sexta-feira (10) do Big Brother Brasil 23 terá shows dos forrozeiros Xand Avião, Mari Fernandez, Zé Vaqueiro e Nattanzinho.

Será a estreia de Nattan e Zé Vaqueiro no palco das festas do reality. Xand Avião também faz sua primeira participação em carreira solo. Já Mari retorna a fazer show no programa pelo segundo ano seguido.

A festa terá temática urbana, com referências a elementos de grandes cidades, como estações de metrô, outdoor e pontos de ônibus. O figurino dos brothers terá estilo jeans street, com grafites coloridos.

Além das atrações, que emplacaram diversos hits nos últimos meses, a festa terá karaokê, máquina de drinks, cabine de fotos e um restaurante de comida japonesa. Alguns recursos poderão ser ativados a partir da interação dos fãs do BBB.

Festa do líder Gustavo

Nesta quarta-feira (8), a festa é especial para o líder Gustavo, que também é o aniversariante da semana. A celebração do 'Cowboy' terá como tema a agropecuária.

Entre os elementos do cenário, estão quadriciclo, trator e barris. Durante a festa, imagens do líder em sua rotina do campo serão exibidas no telão.

Cavalinhos de madeira e um simulador de rali vão garantir a diversão dos brothers no evento. O cardápio inclui preferências do líder, como Whisky e churrasco.

Gustavo também ganhará um bolo, para celebrar os 28 anos que completou na última terça-feira (7).

QUE HORAS COMEÇA O BBB 23 HOJE?

O BBB 23 será transmitido às 22h25, na Rede Globo, conforme o horário de Brasília, nesta quarta-feira (8).