Bianca Andrade recebe alta hospitalar após crise de amigdalite

A influenciadora digital Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, comemorou alta hospitalar nesta quarta-feira (8). Ela estava internada a alguns dias para tratar um quadro de amigdalite. Em suas redes sociais, ela agradeceu o carinho dos fãs.

Legenda: Print do storys de Bianca Andrade Foto: Reprodução/Instagram

"Obrigada por cada mensagem de carinho e preocupação! Nessas horas eu vejo o quanto a internet tem um lado muito gostoso de amor e acolhimento. Isso me faz tão bem (acho que para todos nós, né?) Obrigada MESMO! E tô de VOLTA!", escreveu a empresária.

Em um outro post, Bianca também deu mais detalhes sobre a doença.

Legenda: Print do storys de Bianca Andrade Foto: Reprodução/Instagram

"Ontem fiz uma live para explicar mais fácil, mas para quem não viu: Tenho amigdalite crônica. É insuportável. Também tenho nefrite (doença crônica no rim), ou seja: quando a amigdalite ataca, o rim também sofre e eu paro no hospital com calafrio de febre, garganta absurdamente inflamada e aí só remédio na veia para controlar"

PRÓXIMOS PASSOS

Alguns seguidores sugeriram a retirada das amígdalas, sugestões que ela tratou de responder.

Legenda: Print do storys de Bianca Andrade. Foto: Reprodução/Instagram

"Tentei outros caminhos também: diminuir o estresse no trabalho, me alimentar bem, me exercitar, dormir mais, dizer mais não do que sim para cuidar mais de mim, ou seja, equilibrar os pilares da minha vida para ter mais imunidade e saúde. Fiz tudo isso".

A influenciadora relatou ter passado alguns messes sem amígdalite, mas com o retorno da doença ela resolveu operar.