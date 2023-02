Preta Gil atualiza fãs sobre tratamento de câncer: "Ressaca pós-químio está chata"

Preta Gil usou as redes sociais nesta quarta-feira (8) para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde. A cantora de 48 anos, que foi diagnosticada recentemente com um câncer no intestino, falou sobre o mal-estar que vem sentindo com a quimioterapia.

"Estou aqui, meus amores, não quero preocupar ninguém, mas essa ressaca pós-químio está sendo mais chata. Por isso, não gravei vídeo nem apareci por aqui. Mas estou super bem assistida pelos médicos e cheia de fé!", escreveu ela nos stories do Instagram.

Foto: Reprodução Instagram

Preta revelou revelou a doença no dia 10 de janeiro, após ficar seis dias internada em uma clínica no Rio de Janeiro, devido a um desconforto que estava sentindo.

"Estive nos últimos 6 dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e, graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um adenocarcinoma na porção final do intestino", explicou ela, na ocasião.

O que é adenocarcinoma? O adenocarcinoma é um tumor maligno que pode atingir vários segmentos do trato digestivo, segundo a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva.

O câncer pode surgir a partir da evolução de pequenos pólipos (lesões benignas semelhantes a verrugas). Nas fases iniciais, de modo geral, não há sintomas. A doença pode ser diagnosticada nas fases iniciais com uma colonoscopia - exame endoscópico do intestino grosso.

Já nas fases mais avançadas da doença, os sintomas incluem obstrução intestinal, sangramentos, perfuração ou fístulas (comunicação com outros órgãos).

O tratamento, no caso de lesões mais evoluídas, pode incluir quimioterapia, radioterapia e cirurgias. Ainda nos estágios iniciais, o tumor pode ser curado a partir da remoção das lesões, em procedimento de polipectomia ou mucosectomia.