Esposa de Joe Biden dá 'selinho' em marido de Kamala Harris e momento viraliza; veja vídeo

Um selinho dado pela primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, em Doug Emhoff, marido da vice-presidente do país, Kamala Harris, viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (8). As informações são da Glamour.

O gesto que surpreendeu a todos aconteceu durante o 'State Of The Union', o tradicional discurso anual do presidente norte-americano sobre cada uma das frentes de atuação do governo do país, que aconteceu na noite da terça-feira (7) no Capitólio.

No vídeo que viralizou, a primeira-dama é vista entrando no evento e cumprimentando pessoas presentes. Ao se aproximar de Doug Emhoff, marido de Kamala Harris, os dois se cumprimentam com um selinho.

A ação viralizou nas redes sociais com diversos comentários e memes sobre a situação. O evento também contou com a presença de Bono Vox, vocalista do grupo U2.

Quem é Jill Biden?

Jill Biden, de 71 anos, nasceu em Nova Jersey e passou grande parte da vida em Willow Grove, localizada na Pensilvânia. Ela e Joe Biden se casaram em 1977 e Jill se tornou madrasta dos dois filhos do primeiro casamento do presidente dos Estados Unidos, Beau e Hunter, cuja mãe e irmã morreram em um acidente de carro, em 1972. Os dois têm uma filha, Ashley, que nasceu em 1981.

A primeira-dama trabalhou por décadas como educadora, lecionando inglês por 13 anos para alunos do ensino médio local, além de trabalhar com adolescentes com problemas emocionais em um hospital psiquiátrico.