Roberto Justus surge com novo visual durante tratamento contra câncer

O empresário Roberto Justus, que segue em tratamento contra um câncer na bexiga, apareceu em registro recente com um novo visual. Comemorando o aniversário da neta Stella, ele mostrou os cabelos mais curtos e mais escuros.

"Dois aninhos da minha netinha Stella. Meiguinha e lindinha do vovô!", celebrou ele. Além da foto com a criança, ele também apareceu ao lado do filho, Ricardo, da nora, Fran Fischer, e da ex-mulher, Sacha Chryzman.

Legenda: Roberto Justus apareceu ao lado do filho, da nora e da ex-mulher Foto: reprodução/Instagram

Tratamento

Justus tem 67 anos e cinco filhos. A mais nova é a pequena Vicky, fruto do atual casamento com Ana Paula Seibert.

Após receber o diagnóstico de câncer, o empresário falou sobre a doença em novembro do ano passado. "Para mim, foi um baque, foi difícil. Mas eu, menos de quarenta e oito horas (depois), já dei um reset na minha cabeça e falei: 'Vamos lutar?'", disse ele na época.