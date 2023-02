Polícia apreende 3,2 toneladas de cocaína flutuando no oceano, na Nova Zelândia

Cerca de 3,2 toneladas de cocaína foram apreendidas pela polícia da Nova Zelândia, conforme anunciado pela corporação nesta quarta-feira (8). A droga, que estava flutuando no oceano Pacífico, seria suficiente para atender à demanda de cocaína no país durante 30 anos.

Presa a uma rede e coberta com rolhas amarelas, a substância ilícita estava distribuída entre 81 pacotes, colocados em um “ponto de trânsito flutuante” no oceano, onde as autoridades acreditam que os traficantes deveriam tê-la recuperado a caminho da Austrália.

No entanto, antes que os criminosos pudessem reaver a cocaína, um navio da marinha interceptou os pacotes, a centenas de quilômetros a noroeste da Nova Zelândia. A ação foi executada a partir de informações repassadas pela “Five Eyes”, uma rede de inteligência colaborativa entre Austrália, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Nova Zelândia.

Segundo Andrew Coster, chefe da polícia neozelandesa, a apreensão é a maior já feita pelos serviços nacionais, e impediu que as drogas rendessem 294 milhões de euros, cerca de R$ 1,6 bilhão, ao tráfico.

"Não há dúvida de que esta descoberta representa um grande golpe financeiro para os produtores sul-americanos e distribuidores deste produto", afirmou Coster, que chamou a captação de “resultado importante” para as forças policiais de ambos os países da Oceania.

Apesar disso, as autoridades ressaltam que ainda é cedo para determinar o local de origem da droga.