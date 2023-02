Rihanna fará show no Brasil em 2023, diz jornalista

A cantora e compositora Rihanna deve fazer show no Brasil no segundo semestre, conforme anunciado pelo jornalista de música José Norberto Flesch, em live no YouTube, nesta quarta-feira (8).

No entanto, a informação ainda não foi divulgada oficialmente pela artista. A previsão dada pelo profissional é que ela se apresente entre setembro ou outubro.

No próximo domingo (12), a artista fará apresentação em intervalo do Super Bowl. Rihanna não tem turnê confirmada, nem lançou um outro álbum.

Lançamento de 'Lift Me Up'

Em outubro de 2022, Rihanna lançou "Lift Me Up", primeira música inédita em seis anos longe dos palcos. A composição faz parte da trilha sonora do filme "Pantera Negra: Wakanda para Sempre".

Desde janeiro de 2016, a diva pop não lançava novos trabalhos. A última produção foi o álbum "Anti".

Para maior alegria dos fãs, Rihanna revelou ainda a capa de “Lift Me Up”. Na imagem em preto e branco, ela aparece ao lado de letras na tipografia do alfabeto de Wakanda — cidade fictícia do filme.