Rihanna mostra rosto do filho com A$AP e seguidores reagem: 'que neném mais fofo'

A cantora e empresária Rihanna postou pela primeira vez um vídeo no TikTok mostrando o rostinho do filho fruto do relacionamento com A$AP Rocky. A publicação dispertou reação dos fãs que elogiaram a beleza e a fofura do neném.

Seguidores reagiram ao sorriso do bebê dizendo: "meu Deus, já está desse tamanho", "esse é o bebê Fenty", "o rostinho de quem nunca vai precisar parcelar uma compra, atrasar sequer um boleto", "é o bebê mais fofo do mundo", "é a cara do Rocky", foram alguns dos comentários.

Legenda: Recentemente foram negados rumores da separação do casal Foto: AFP

A criança nasceu no dia 13 de maio de 2022, em um hospital em Los Angeles, de acordo com o site TMZ. Rihanna anunciou a gravidez em janeiro deste ano. O casal está junto há quase dois anos e já revelou que pretende ter mais filhos.

"As manhãs são as minhas partes favoritas do dia, tipo, ver seu rosto matinal, tentando descobrir onde está. É a coisa mais fofa, é a minha parte favorita do dia", relatou Rihanna recentemente.