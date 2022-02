Rihanna compartilha fotos da gravidez nas redes sociais

A cantora Rihanna usou as redes sociais para compartilhar mais cliques da gravidez, anunciada oficialmente no último fim de semana. Ela e o rapper A$AP Rocky terão o primeiro filho do relacionamento, mas não se pronunciaram oficialmente sobre a gestação até o momento.

No Instagram, a artista partilhou quatro fotos com a barriga aparecendo, no que parece ser um estágio já avançado da gravidez. Na legenda, ela também brincou que esta era umfa forma de celebrar o Mês da História Negra nos Estados Unidos.

Veja a publicação:

Até o momento, o casal não revelou qual o nome, o sexo do bebê ou quantos meses faltam para dar a luz. Os fãs de Rihanna e do casal deixaram mais de 13 milhões de curtidas na postagem, deixando comentários celebrando o futuro nascimento da criança.