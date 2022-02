Fortuna de Rihanna e A$AP Rocky vira assunto após anúncio de gravidez da cantora; veja valores

A cantora Rihanna e o cantor A$AP Rocky estão esperando o primeiro filho, anunciado ainda na segunda-feira (31), e desde então viraram assunto mundial. Namorados desde o ano passado, o casal é conhecido pela influência no mundo da moda e, claro, pela fortuna que acumula.

Rihanna, por exemplo, é proprietária da marca Fenty, que produz acessórios de vestuário e itens de beleza. Enquanto isso, além da música, A$AP é conhecido pelas diversas parcerias com marcas luxuosas de moda.

Fortuna diversificada

Se a moda é um ponto em comum entre o casal, a música também não deixa de ser. A$AP ficou milionário cedo, com 19 anos de idade, logo após fechar contrato com uma gravadora por US$ 3 milhões.

Os empreendimentos, logo depois, se estenderam para outros meios. Em 2016, ele se tornou a primeira pessoa negra a fazer campanha para a Dior Homme e, em 2017, colaborou com a GUESS para uma edição limitada de camisas vintage.

Segundo o site Wealthy Gorilla, Rocky possui um patrimônio estimado em US$ 10 milhões, que se entende por investimentos como a empresa Klarna.

Império da beleza

Atráz apenas de Oprah, Rihanna é considerada a artista feminina mais rica do mundo. Sucesso desde 2005, quando entrou nas paradas com 'Music of the Sun', ela se tornou bilionária ano passado e ainda é uma das cantoras mais vendidas de todos os tempos.

Segundo levantamento feito pela Forbes, US$ 1,4 bilhão vem da marca Fenty Beauty, da qual Rihanna possui 50%. Além disso, ela adquiriu mais US$ 270 milhões com a marca de lingerie Savage x Fenty.

Na música, o albúm mais recente da artista, 'Anti', lançado em janeiro de 2016, ganhou primeiro lugar no iTunes e também disco de platina.

Atualmente, ainda conforme a revista Forbes, Rihanna possui patrimônio líquido estimado em US$ 1,7 bilhão.