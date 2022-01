Rihanna está grávida do primeiro filho com o rapper A$AP Rocky

A cantora Rihanna está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky. Os dois foram fotografados juntos no último fim de semana em Nova York, nos EUA, e as imagens mostraram a barriga da artista pela primeira vez.

As fotos, divulgadas nesta segunda-feira (31), foram feitas em Harlem, bairro no qual o rapper cresceu. Em uma das imagens, Rihanna recebe um beijo de A$AP Rocky na testa. Foto da barriga da cantora foi divulgada no perfil do fotógrafo Miles Diggs.

Até o momento, nem Rihanna nem o artista falaram oficialmente sobre a gravidez. Nos registros, a cantora de 33 anos, conhecida por canções como 'Umbrella' e 'Love on The Brain', não fez questão de esconder a gravidez.