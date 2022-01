Pamela Anderson e Tommy Lee terão história contada na série 'Pam & Tommy'

Pamela Anderson e Tommy Lee terão a história revisitada com o lançamento da série 'Pam & Tommy', que estreia na próxima terça-feira (2). Produzido pelo streaming Star+, o material deve contar parte do relacionamento conturbado da década de 1990.

Entre os assuntos abordados na série, claro, não poderia faltar a história de como o namoro entre os dois começou, além do surgimento da famosa sex tape de Pamela e Tommy. Como protagonistas, Lilly James e Sebastian Stan interpretam Pamela e Tommy, respectivamente.

Início do namoro

Uma festa de Réveillon na virada de 1995, em Beverly Hills, foi o evento que levou ao envolvimento entre os dois. Pamela Anderson era uma das sócias da boate Sanctuary, onde a festa estava ocorrendo, e Tommy, baterista da Mötley Crüe, passava a virada no local.

Legenda: Lilly James e Sebastian Stan interpretam Pamela e Tommy, respectivamente Foto: divulgação/Star+

Telefones trocados na festa, eles se encontrariam no mês seguinte em Cancún, para onde Pamela viajou a trabalho. "Eu liguei para o hotel a cada 5 minutos, até que eles começaram a sentir dó de mim", escreveu Tommy no livro 'Tommyland'.

Por lá, se encontraram na festa do hotel Ritz-Carlton e, após 72h, tiveram a ideia de se casar no dia seguinte.

Fita íntima

A conhecida história do vazamento de uma fita com imagens íntimas do então casal também deve estar presente na série. Marco do relacionamento dos dois, a 'sex tape' surgiu logo após a lua de mel.

Vivendo em Malibu, na mansão que já era de Tommy, eles decidiram reformar o local e contrataram Rand Guthier. O homem foi o responsável por renovar o espaço, sem perder o estilo de vida luxuoso de Pamella e Tommy.

Com o pagamento da reforma recusado e as ameaças de Tommy, Rand decidiu roubar o cofre com joias e armas do casal. No entanto, o que ele não sabia era da fita, que se tornaria fonte de dinheiro.

Depois de várias procuras, já que ninguém estava interessado em divulgar a fita em questão, Rand levou o material a Milton Ingley, o "Uncle Miltie", dono de um estúdio pornográfico. Por lá, os dois destruíram a original e fizeram diversas cópias que depois seriam distribuídas pela internet.

Para isso, diversos sites foram criados para hospedar as imagens, enquanto os interessados em ver o material precisavam pagar uma quantia específica. Mas o vídeo não viralizou tão rápido e só se espalhou dois anos após a divugação original.

Em compensação, em menos de um ano depois do "sucesso", ele rendeu aproximadamente US$ 77 milhões.