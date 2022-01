Jimin, do BTS, passa por cirurgia no apêndice e é diagnosticado com Covid-19

O cantor Jimin, da banda de K-Pop BTS, foi diagnosticado no último fim de semana com apendicite aguda e precisou ser levado ao hospital para uma cirurgia de emergência. A confirmação foi feita nesta segunda (31) pela agência que cuida do grupo Big Hit Music.

Após o atendimento, o artista passou por um procedimento cirúrgico ainda nesta segunda (31) e já se recupera bem. Porém, além disso, Jimin recebeu resultado positivo para a Covid-19.

Sintomas

Diagnosticado pouco antes da cirurgia, ele passa bem e só tem sintomas leves da doença, como dor de garganta e na cabeça.

"Jimin sentiu uma dor abdominal repentina junto com uma leve dor de garganta em 30 de janeiro a tarde. Ele foi até um posto de emergência do hospital para um exame minucioso e também fez um teste de PCR. Jimin foi diagnosticado com apendicite aguda e testou positivo para Covid-19", disse o comunicado da Big Hit Music.

Segundo a gravadora sul-coreana, que administra o BTS, Jimin não chegou a ter contato com os demais integrantes do grupo nos últimos dias.