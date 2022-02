Ano Novo Lunar 2022: entenda o que significa o ano do Tigre

Esta terça-feira (1º) é uma data importante para a Astrologia Oriental Chinesa, já que se inicia, coincidentemente, um novo calendário lunar. Dessa vez, em 2022, entraremos em um ciclo energético marcado pelo Ano do Tigre de Água Yang.

Nesse caso, existe uma semelhança com o calendário ocidental, já que ele também define um planeta regente para os próximos meses que se seguem. Em 2022, por exemplo, é Mercúrio que ganha destaque.

Vale lembrar que o Tigre é um dos doze animais que formam o zodíaco chinês, assim como o Rato, Boi, Lebre, Dragão, Serpente, Cavalo, Carneiro, Macaco, Galo, Cachorro e Porco.

Cada um deles responde por um ciclo de 12 anos e, além disso, estão associados a um dos cinco elementos considerados pela escola milenar: Fogo, Terra, Metal, Água e Madeira.

Qual o dia do Ano Novo Chinês?

Para responder a isso, é necessário entender basicamente como funciona o calendário lunar. Assim, o Ano Novo chinês se inicia sempre no primeiro dia em que a Lua está na fase nova. Em 2022, essa marca acontece no dia 1º de fevereiro, sendo o início de um novo ciclo.

O que esperar do Ano do Tigre?

Segundo a astrologia oriental, a força do Tigre deve ser frequente este ano, marcando meses que serão intensos, com a necessidade da frequente determinação, do foco e da garra para avançar diante dos percalços.

Entretanto, a água surgirá como um elemento que abranda a ação potente do Tigre, já que ela torna a energia menos impulsiva ou reativa. Nesse ponto, a indicação é de que será um ano de mais responsabilidade afetiva e maturidade emocional.

O que significa o Ano Novo lunar?

O Ano Novo Lunar é uma data celebrada na China, na Ásia Oriental e por comunidades da região espalhadas pelo mundo. Acredita-se que o Ano Novo chinês surgiu 3.400 anos atrás (século 14 antes de Cristo), na Antiguidade, quando a dinastia Shang governava o território chinês. O Ano Novo lunar se trata da festa e do feriado mais importante para países do continente asiático.

Quanto tempo dura o Ano Novo Chinês?

As comemorações duram cerca de 15 dias, começando com o nascer da segunda Lua nova após o solstício de inverno (21 de dezembro), que pode ocorrer em qualquer data entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro.

Em 2022, o período de festas começa em 1º de fevereiro e será concluído, portanto, no próximo dia 15, com o festival das lanternas marcando a chegada da Lua Cheia.

Quais as tradições da data?

As celebrações e o Festival da Primavera, em alusão à data, são marcados por banquetes e reuniões familiares, desfiles de rua, com pessoas fantasiadas de dragões dançando músicas tradicionais, e ainda por orações pedindo boa sorte e prosperidade para o novo ano que se inicia.

Nesse período, as ruas e casas são decoradas de vermelho e as famílias se reúnem para saborear pratos tradicionais. As crianças também recebem pequenas quantias de dinheiro em envelopes vermelhos e/ou brilhantes.

As pessoas também costumam limpar suas casas completa e meticulosamente para se livrar de qualquer má sorte deixada pelo ano que termina.