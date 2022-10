Rihanna lança música 'Lift Me Up', primeira inédita após seis anos longe dos palcos

A cantora Rihanna lançou "Lift Me Up", primeira música inédita em seis anos longe dos palcos, nesta quinta-feira (27). A composição faz parte da trilha sonora do filme "Pantera Negra: Wakanda para Sempre".

Desde janeiro de 2016, a diva pop não lançava novos trabalhos. A última produção foi o álbum "Anti",

Escute canção

Para maior alegria dos fãs, Rihanna revelou ainda a capa de “Lift Me Up”. Na imagem em preto e branco, ela aparece ao lado de letras na tipografia do alfabeto de Wakanda — cidade fictícia do filme.

Lançamento de filme

A continuação de "Pantera Negra" (2018) estreia no dia 10 de novembro com Letitia Wright, Angela Basset, Lupita Nyong'o e Tenoch Huerta como Namor, o mutante submarino dos quadrinhos da Marvel no elenco. O diretor do antecessor, Ryan Coogler, também retorna.

Vale destacar que a trilha sonora completa do filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” será lançada oficialmente na próxima sexta-feira, 4 de novembro, em todas as plataformas digitais.

Rihanna será atração do show de intervalo do Super Bowl

Em setembro deste ano, a NFL postou imagem confirmando a presença da cantora na próxima edição do Super Bowl.

"Temos um encontro marcado dia 12 de fevereiro de 2023", escreveu o perfil da liga.

Em 2020, a cantora havia recusado o convite da NFL em solidariedade a Colin Kaepernick, do San Francisco 49ers, que foi banido da liga de futebol americano após protestar contra a violência policial a negros durante a execução do hino nacional estadunidense.