Netflix revela data de lançamento de 'Matilda: O Musical'; veja trailer

Um dos filmes mais exibidos pelas emissoras brasileiras é a produção que conta a história da pequena "Matilda". O filme ganha uma nova roupagem em 2022. A Netflix lança, em 25 de dezembro, um remake em formato musical.

A empresa anunciou o lançamento do filme através de uma publicação no Twitter. Além de “Matilda”, a plataforma liberou datas de estreia de outras produções – como “Pinóquio” de Guillermo del Toro, que será lançado no dia 9 de dezembro.

Assista trailer:

Na narrativa, Matilda é atormentada pela cruel diretora da escola e pelos pais. Na primeira infância, ela descobre que tem poderes especiais e decide usá-los para se defender das agressões na escola.

A produção audiovisual tem no casting de atores Alisha Weir, Emma Thompson, Lashana Lynch e Stephen Graham

Os outros títulos anunciados são “Bardo, Falsa Crônica de Algumas Verdades”, que estreia no dia 16 de dezembro; “Glass Onion: Um Mistério Knives Out”, que possui data de lançamento marcada para o dia 23 de dezembro; e “Ruído Branco”, que chega dia 30 de dezembro.