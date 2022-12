Oscar 2023: The Weeknd, Rihanna e Taylor Swift têm músicas pré-selecionadas

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou os pré-selecionados para o Oscar 2023 nesta quarta-feira (21). Na categoria de melhor canção original, grandes nomes da música pop podem ser indicados.

The Weeknd, Rihanna, Lady Gaga, Taylor Swift e Selena Gomez aparecem na lista, disputando por uma vaga final na categoria. Os cinco indicados serão revelados em 24 de janeiro de 2023.

A pré-selecionada 'Lift Me Up', para o filme "Pantera Negra: Wakanda para Sempre", foi a primeira música de Rihanna após seis anos longe dos palcos. Já The Weeknd concorre com 'Nothing Is Lost', de “Avatar: O Caminho da Água”.

A 95ª edição do Oscar será apresentada pelo comediante Jimmy Kimmel, que comandou a premiação em 2017 e 2018.

O evento será realizado no dia 12 de março de 2023, direto do Dolby Theatre, com transmissão para mais de 200 países. Nesta edição, todas as categorias terão exibição ao vivo.

Veja as músicas pré-selecionadas para melhor canção original: