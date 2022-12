Influenciadora Halessia processa Tirullipa por ter sunga abaixada durante Farofa da Gkay

A drag queen e influenciadora Halessia entrou com um processo contra o humorista Tirullipa, por ter sua sunga abaixada pelo comediante durante a Farofa da Gkay, em Fortaleza. Ela pede indenização de R$ 50 mil por danos morais. O cearense foi expulso do evento, após puxar a roupa de banho de influenciadores em uma dinâmica que simulava a 'Banheira do Gugu'

O caso aconteceu em 6 de dezembro, no segundo dia da Farofa - evento realizado pela influenciadora Gkay em um hotel. Em pronunciamento nas redes sociais, nesta quarta-feira (21), Halessia disse que entrou com o processo porque "não poderia deixar o caso passar em branco".

"Alguém que comete isso uma vez e passa em branco, vai cometer outras vezes. Nesse dia mesmo ele cometeu muito mais de uma vez, não foi só comigo, não fui a única vítima", disse.

Halessia Influenciadora Eu me senti muito lesado, muito constrangido. Fiquei bem mal. Tentei meio que levar na brincadeira, meio que deixar de lado, por não saber o que tava acontecendo, mas foi algo que me abalou

Valor

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, Helessia pede R$ 50 mil de indenização por danos morais. Agatha Nogueira Bayer, uma das advogadas da drag queen, disse que Halessia estava brincando com outra pessoa na banheira, quando o humorista abaixou a sunga à força e expôs suas partes íntimas.

A advogada ressaltou que a dinâmica estava sendo transmitida pela TV. Em suas redes sociais, Halessia disse que espera que as outras vítimas também processem Tirullipa judicialmente.

Em nota enviada ao portal, a assessoria de Tirullipa disse que não tem conhecimento do processo e que não foi notificada judicialmente.

Assédio

Tirullipa saiu do evento após vídeos dele desamarrando bikinis de influenciadoras repercutirem nas redes sociais. Nicole Louise, uma das meninas que teve a peça de roupa puxada pelo cearense, desabafou nas redes sociais e acusou o artista de assédio.

Em nota, o evento confirmou ter tomado uma "providência imediata" com a "retirada do convidado" e disse não compactuar com a atitude do humorista. Já o cearense, em vídeo publicado horas após o ocorrido, disse que se retirou da Farofa após conversar com Gkay.

Na declaração, Tirullipa admitiu que 'se excedeu' e pediu perdão. O humorista pediu que os internautas parassem os ataques contra ele e sua família.