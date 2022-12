Tirullipa pede fim de ataques na internet após acusações de assédio na Farofa da Gkay

Tirullipa, 38, voltou às redes sociais para falar sobre a expulsão da 'Farofa da Gkay', em Fortaleza, causada pelo assédio cometido por ele a convidadas do evento. No Instagram, em sequência de 'Stories', o humorista assumiu a culpa pelo ocorrido e pediu para que fossem interrompidos os ataques virtuais à sua família.

"Se vocês querem bater em mim, sites de fofoca, a galera que está batendo, batam em mim. Não coloquem minha família no meio disso, pelo amor de Deus", pediu Tirullipa.

"Minhas filhas não têm nada a ver com isso, minha esposa não tem nada a ver. Eu vou pagar pelo que eu fiz, eu estou pagando. Não cometi nenhum crime, não sou um criminoso. Sou um palhaço, um cara que leva a alegria", disse.

Além disso, o humorista alfinetou pessoas que riram de sua atitude no momento e que o criticaram após a repercussão negativa. "Todo mundo estava aplaudindo, batendo palma, rindo da minha brincadeira. Ninguém foi lá para me dar um conselho. Eu peço, pelo amor de Deus, não batam na minha família. Respeitem minha mulher, minhas filhas".

Porém, à tarde, Tirullipa já havia apagado o conteúdo.

Assédio

Tirullipa foi expulso da 'Farofa da Gkay', em Fortaleza, na tarde de terça-feira (6), após puxar biquíni de influenciadoras durante uma atividade na piscina que simulava a 'Banheira do Gugu'.

Nicole Louise, uma das meninas que teve a peça de roupa puxada pelo cearense, desabafou no Instagram e acusou o artista de assédio.

Em nota, o evento confirmou ter tomado uma "providência imediata" com a "retirada do convidado" e disse não compactuar com a atitude do humorista.