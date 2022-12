Tirullipa deixa de seguir Gkay no Instagram após expulsão da Farofa

A expulsão de Tirullipa da Farofa da Gkay continua repercutindo nas redes sociais, mesmo após o fim do evento. Nesta quinta-feira (8), o humorista cearense deixou de seguir a anfitriã da festa no Instagram. Fãs logo notaram o unfollow do artista na amiga de longa data. Gkay, no entanto, continua o seguindo.

Tirullipa também publicou um desabafo nos Stories, que alguns seguidores apontaram ser uma indireta para a influenciadora.

“Errar é humano, mas não deixe seus amigos errarem, e ajudem eles mesmo no erro, pois amigo de verdade não deixa o coleguinha para trás”, escreveu ele.

EXPULSÃO DA FAROFA

Tirullipa foi expulso da Farofa da Gkay na tarde da terça-feira (6), após tirar o biquíni de convidadas durante atividade na piscina que simulava a 'Banheira do Gugu'.

Nicole Louise, uma das que tiveram a peça de roupa puxada pelo cearense, desabafou no Instagram. "Eu tô muito indignada, eu tô muito mal. Eu me senti invadida, e isso é assédio. Ele fez isso com várias outras mulheres", afirmou a influenciadora.

Vídeos do momento foram compartilhados por famosos que estavam no local, inclusive pelo próprio humorista. Em meio à repercussão do caso, a organização do evento comunicou a expulsão de Tirullipa.

O humorista, por sua vez, afirmou que decidiu se retirar do evento após falar com Gkay. Em vídeo publicado ainda na noite de terça, ele admitiu que 'se excedeu' e pediu perdão.

"Aquele clima de farofa, de que tudo pode, na realidade, tudo não pode. Eu vacilei, errei e to aqui para pedir perdão a você, Nicole, e outras que se sentiram feridas. Vocês, seguidores, me perdoem", disse.