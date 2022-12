Tirullipa publica indireta após ser acusado de assédio na Farofa da Gkay: 'Te abandonam'

O humorista cearense Tirullipa publicou uma indireta em suas redes sociais, dando a entender que foi abandonado, após ser acusado de assédio e ser expulso da Farofa da Gkay. Durante dinâmica na piscina, ele desamarrou o biquíni de influenciadoras.

"Muitas pessoas só ficam ao seu lado até conseguirem o que querem, depois te abandonam", diz a imagem publicada em seu perfil no Instagram

Legenda: Humorista publicou indireta em seu perfil do Instagram Foto: Reprodução

Junto à imagem, Tirullipa publicou um emoji chorando e um emoji de mãos rezando. Horas depois, o cearense compartilhou mensagens de apoio que recebeu de fãs e amigos, entre elas uma mensagem da ex-bbb Patrícia Leitte.

Ainda na tarde de terça-feira (6), Tirullipa enviou mensagens a um grupo de amigos presentes no evento, mas não recebeu apoio. A informação foi publicada pelo colunista Léo Dias, do Metrópoles.

Tirullipa teria pedido perdão pelos assédios contra mulheres no evento e chegou a revelar que chorou pelo ocorrido. "Deus sabe do meu coração e que não tive maldade em nada disso", escreveu o humorista, após admitir que se excedeu.

O grupo em questão reunia os convidados mais famosos do evento, inclusive a própria Gessica Kayane. O silêncio, logo após a confirmação do assédio, foi o que se manteve no espaço de troca de mensagens.

Expulsão da Farofa

Tirullipa foi expulso da Farofa da Gkay na tarde desta terça-feira (6), após tirar o biquíni de convidadas e deixá-las de topless durante atividade na piscina que simulava a 'Banheira do Gugu'.

Nicole Louise, uma das meninas que teve a peça de roupa puxada pelo cearense, desabafou no Instagram e acusou o artista de assédio. "Eu tô muito indignada, eu tô muito mal. Eu me senti invadida, e isso é assédio. Ele fez isso com várias outras mulheres", afirmou a influenciadora.

Vídeos do momento foram compartilhados por famosos que estavam no local, inclusive pelo próprio humorista. Em meio à repercussão do caso, a organização do evento comunicou a expulsão de Tirullipa.

O humorista, por sua vez, afirmou que decidiu se retirar do evento após falar com a anfitriã. Em vídeo publicado na noite de terça, ele admitiu que 'se excedeu' e pediu perdão.

"Aquele clima de farofa, de que tudo pode, na realidade, tudo não pode. Eu vacilei, errei e to aqui para pedir perdão a você, Nicole, e outras que se sentiram feridas. Vocês, seguidores, me perdoem", disse.