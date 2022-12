Influenciadora rebate ataques após denunciar Tirullipa por assédio na Farofa da Gkay

A influenciadora e atriz Nicole Louise rebateu ataques que vem recebendo depois que denunciou o humorista cearense Tirullipa por assédio, nessa terça-feira (6), na Farofa da Gkay. Ele foi expulso do evento após puxar o biquíni de Nicole e outras influenciadoras.

Ela compartilhou comentários que fizeram em uma publicação sobre o caso. "Cadê tua roupa, Judas?", disse uma internauta. "Detalhe, ela tá tão envergonhada que tá gravando sem sutiã também", ironizou outro.

Legenda: Nicole Louise expõe ataques machistas após denunciar Tirullipa por assédio Foto: Reprodução/Instagram

"Meu Deus, mano! Como tem gente sem noção", rebateu Nicole. "Esses daí, devem fazer a mesma coisa... se não pior!", disparou.

Na tarde de terça-feira (6), vídeos de uma dinâmica semelhante à 'Banheira do Gugu' começaram a circular na internet. O próprio Tirullipa compartilhou alguns vídeos, em que aparece abrindo o biquíni das jovens e até apalpando o seio de uma delas.

Pouco depois, Nicole desabafou no Instagram e acusou o artista de assédio. "Eu tô muito indignada, eu tô muito mal. Eu me senti invadida e isso é assédio. Ele fez isso com várias outras mulheres. [...] Acabei de ser informada que ele foi expulso da Farofa da Gkay, pois o evento não compactua com esse tipo de atitude", disse a influenciadora.

Tirullipa foi expulso do evento após a repercussão. A organização afirmou ter tomado uma "providência imediata" com a "retirada do convidado" e disse não compactuar com a atitude de Tirullipa. O humorista afirmou em vídeo publicado em suas redes sociais que se retirou do evento após conversar com Gkay.

Humorista desabafou após sair do evento

Após a repercussão do caso e receber críticas nas redes sociais, Tirullipa publicou um vídeo pedindo desculpas diretamente à Nicole e às mulheres que se sentiram ofendidas.

Ele também enviou uma série de mensagens a um grupo de amigos presentes no evento, mas não recebeu apoio. Tirullipa teria pedido perdão pelos assédios contra mulheres no evento e chegou a revelar que chorou pelo ocorrido.

"Depois de ter conversado com a Gkay, com toda a produção, quero aqui pedir desculpa a todas as meninas, as mulheres, à Nicole, que se sentiu assediada. Não foi a minha intenção. Eu tentei levar uma brincadeira, tentei levar uma alegria para a farofa, mas eu me excedi", disse o humorista no vídeo.