Segundo dia da Farofa de Gkay tem 'pegação' e shows de Matuê, Léo Santana e Safadão

O segundo dia da Farofa da Gkay foi marcado por shows de estilos diferentes, como Matuê, Wesley Safadão e Léo Santana, e, claro, muita pegação. Sander Henrique, Priscila Caliari e Nicole Louise, por exemplo, protagonizaram um beijo triplo.

Já a ex-BBB e ex-A Fazenda Kerline fez uma live e mostrou que rolou um beijinho com Alisson Jordan. Ela também confessou que ficou com ele no primeiro dia da festa. Vale lembrar que durante “A Fazenda”, ela se relacionou com Shayan.

Quem também curtiu a festa após o show foi o cearense Matuê. Ele estava acompanhado da influenciadora digital Débora Soares. Segundo o perfil Segue a Cami, no Instagram, os dois estão vivendo um relacionamento há algum tempo.

Outra informação que circulou ontem, de acordo com o influenciador digital Alvaro Xaro, é que o cantor Fiuk curtiu a Farofa solteiro. Ele estava namorando Thaisa Carvalho desde setembro de 2021.

Legenda: Influenciador mostrou que Fiuk está solteiro na Farofa Foto: Reprodução

Karoline Lima ficou novamente com Gui Napolitano. Os dois já tinham ficado de tarde, durante uma festa na piscina do hotel Marina Park. A cearense também trocou bitocas com o influencer Rafael Ucmann.

Legenda: Gkay escolheu um vestido sustentável, assinado pelo estilista suíço Kevin Germanier Foto: Divulgação

Gkay mais uma vez brilhou na escolha do look. Ela escolheu um vestido sustentável, assinado pelo estilista suíço Kevin Germanier.