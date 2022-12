Quem está na roça? Veja nomes e como foi a 12° votação em A Fazenda

Uma das últimas roças de 'A Fazenda 14', da Record TV, começou a ser formada no programa desta terça-feira (6). Após uma semana tensa, com roça falsa e duas desistências, os peoes lutam para garantir mais uma semana no programa.

André Marinho, Bárbara Borges, Bia Miranda e Moranguinho estão na berlinda. Um deles pode se salvar ao ganhar a Prova do Fazendeiro, com exceção de Bia Miranda.

Essa foi a última roça seguindo a dinâmica tradicional. Com a aproximação da reta final, as próximas berlindas serão formadas de forma diferente, conforme anunciado por Adriane Galisteu.

A Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (7) será a última do programa. O vencedor se livra da roça atual, mas não garante imunidade para a próxima semana, que será a última do reality

Veja cronograma da reta final

Domingo (11/12): Prova premiada e formação de roça especial

Segunda-feira (12/12): Eliminação e formação de roça surpresa

Terça-feira (13/12): Última liminação e definição da final

Quarta-feira (14/12): Última festa

Quinta-feira (15/12): Final

VOTAÇÃO

Bia Miranda foi indicada diretamente para a roça pelo fazendeiro Pelé Milflows. "A Bia disse que eu não jogo A Fazenda 14, que eu não joguei. Eu não consigo ver dessa forma. Eu acho que se todos nós chegamos a esse determinado ponto do jogo, é porque cada um teve seu estilo de jogar", justificou.

Na votação do restante da casa, André Marinho foi o escolhido, recebendo todos os votos da noite, exceto o seu.

Moranguinho sobrou na tradicional dinâmica do Resta Um, sob influência direta de Iran Malfitano.

Por fim, Bárbara Borges foi puxada para roça por André, sob posse do poder do lampião. Ao sentar no último banquinho, Babi ganhou o direito de vetar um oponente da prova do fazendeiro e escolheu Bia.

André Marinho, Bárbara Borges e Moranguinho disputam a prova nesta quarta-feira (7).

PODERES DO LAMPIÃO

A berlinda foi influenciada pelos poderes da Chama do Lampião, sob posse de André Marinho. Ele escolheu ficar com o poder da Chama Vermelha, que dava a opção de indicar um oponente diretamente para a roça.

André deu o poder da Chama Amarela para Iran Malfitano, que permitia o peão começar o Resta Um. Como a dinâmica teve apenas três participantes, Iran escolheu Moranguinho para a roça ao salvar Babi.

QUEM VOTOU EM QUEM

Iran Malfitano votou em André Marinho;

Bárbara Borges votou em André Marinho;

Bia Miranda votou em André Marinho;

André Marinho votou em Bárbara Borges;

Moranguinho votou em André Marinho;

