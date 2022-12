Babi reencontra André e Iran após Roça Falsa em 'A Fazenda 14'; veja vídeo

A participante Bárbara Borges, que venceu a Roça falsa, pôde escolher dois participantes para visitar o rancho. Assim, decidiu revelar o segredo para Iran Malfitano e André Marinho nesta sexta-feira (2). Os colegas comemoraram com a permanência da aliada.

O reencontro foi marcado por correria, gritos e abraços. “É Roça falsa! Me deram esse presente!”, gritou Babi. Os amigos choraram e Iran deitou no chão, comorando.

“A Babizinha tá no jogo!”, gritou André. No momento, Bárbara compartilhou as conversas do grupo A que escutou no rancho. Ela ainda detalhou o momento que Adriane Galisteu.

Bárbara vence Roça falsa

Bárbara Borges venceu a Roça falsa, em 'A Fazenda 14', na quinta-feira (1°), com 52,32% dos votos. Também disputavam a preferência do público Deolane Bezerra - que recebeu 47,26% dos votos - e Pétala Barreiros, escolhida por apenas 0,42%.

A apresentadora Adriane Galisteu anunciou a 'saída' de Bárbara seguindo a dinâmica tradicional, com direito a discurso de eliminação. Após o retorno de Deolane e Pétala à sede, a apresentadora revelou a dinâmica à Babi.

A atriz se emocionou com a descoberta da dinâmica e agradeceu ao público. "Não acredito. Tô toda arrepiada", exclamou.

Todos os participantes acreditam que a atriz realmente deixou o programa, mas ela foi levada para o rancho, de onde irá assistir vídeos do que acontece na casa.

Pétala e Deolane comemoraram a permanência na casa ao lado de Bia Miranda e Moranguinho. Já André Marinho, Iran Malfitano e Pelé Milflows lamentaram a suposta saída de Babi.