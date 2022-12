Quem venceu a Roça falsa? Veja como foi a reação da peoa

Bárbara Borges venceu a Roça falsa, em 'A Fazenda 14', nesta quinta-feira (1°), com 52,32% dos votos. Também disputavam a preferência do público Deolane Bezerra - que recebeu 47,26% dos votos - e Pétala Barreiros, escolhida por apenas 0,42%.

A apresentadora Adriane Galisteu anunciou a 'saída' de Bárbara seguindo a dinâmica tradicional, com direito a discurso de eliminação. Após o retorno de Deolane e Pétala à sede, a apresentadora revelou a dinâmica à Babi.

A atriz se emocionou com a descoberta da dinâmica e agradeceu ao público. "Não acredito. Tô toda arrepiada", exclamou.

Todos os participantes acreditam que a atriz realmente deixou o programa, mas ela foi levada para o rancho, de onde irá assistir vídeos do que acontece na casa.

Pétala e Deolane comemoraram a permanência na casa ao lado de Bia Miranda e Moranguinho. Já André Marinho, Iran Malfitano e Pelé Milflows lamentaram a suposta saída de Babi.

Veja a chegada de Babi no Rancho

Como funciona a Roça Falsa?

Para a infelicidade dos adversários, Babi ficará no Rancho do Fazendeiro por dois dias, com uma série de privilégios.

Na sexta-feira (2), ela poderá convidar dois peões para visitá-la. Os participantes escolhidos irão conversar com o roceiro, assistirão a vídeos do reality e retornam à sede sem poder contar sobre a roça falsa.

Caso os peões não cumpram o combinado e falem da dinâmica, há risco de punição com uma Roça relâmpago e de verdade, segundo a Record.

Bárbara volta à sede no sábado (3), surpreendendo a todos.

Quem venceu? Enquete do DN apontou resultado