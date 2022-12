Boris Casoy é demitido da CNN em dia de cortes

Boris Casoy, um dos jornalistas mais antigos da televisão brasileira, foi demitido do canal CNN Brasil nesta quinta-feira (1º). O profissional era comentarista político do matinal "CNN Novo Dia" e estava há quase um ano na emissora.

A onda de demissões também chegou aos apresentadores Monalisa Perrone, Sidney Rezende, Marcela Rahal e Gloria Vanique. Eles se juntam a uma lista de mais de 120 profissionais dispensados hoje do canal.

O quadro "Liberdade de Opinião" foi suspenso com a saída do jornalista. Boris Casoy foi contratado em dezembro de 2021 para substituir Alexandre Garcia no quadro.

Também foram demitidos repórteres, profissionais da produção, da equipe técnica e das demais áreas da emissora.

Boris Casoy se pronuncia

Em entrevista à página Splash, do Uol, Boris Casoy expressou surpresa sobre a notícia de sua demissão: "Não sei [sobre a demissão]. Pode ser que tenham me demitido mesmo, estou sem função".

"Fui informado de que ficarei em casa sem trabalhar neste mês de dezembro e que meu contrato, que vence em janeiro, será honrado por eles", comenta o jornalista.

Boris, entretanto, pontuou que caso a CNN o chame para exercer alguma função nas semanas restantes de contrato, ele estará à disposição: "Vou aguardar, caso eles queiram me aproveitar na nova programação que virá".

REESTRUTURAÇÃO DA CNN

A previsão é que a redação da emissora no Rio de Janeiro seja fechada, concentrando a cobertura em São Paulo e em Brasília.

"Os colegas que deixam a empresa, manifestamos o nosso profundo respeito e gratidão. A dedicação e o trabalho de cada um foram fundamentais para a construção e consolidação da CNN Brasil", teria dito o e-mail da CNN enviado aos funcionários.