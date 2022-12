Monalisa Perrone e Marcela Rahal são demitidas da CNN Brasil; veja outros nomes

Os apresentadores Monalisa Perrone, Marcela Rahal e Sidney Rezende foram demitidos da emissora CNN Brasil na manhã desta quinta-feira (1), em meio a um corte em massa de profissionais atuantes na redação e na produção.

Monalisa, assim como Marcela, estava na CNN desde a estreia oficial no Brasil. A jornalista havia deixado a Globo em 2019 e comandava o 'Jornal da CNN'.

Enquanto isso, Rahal apresentava o 'Live CNN'. Ao entrar na emissora, ela começou a atuar como repórter e, logo depois, foi promovida a apresentadora em junho de 2020.

Já Sidney comandava o programa 'Visão', além de ser âncora na rádio. Na emissora desde 2020, ele anunciou a saída em publicação do Instagram e agradeceu os anos de trabalho.

"Gostaria de agradecer, do fundo do coração, a oportunidade que me foi dada pela direção da emissora de integrar esta equipe tão competente", escreveu na postagem, que recebeu curtidas e comentários de colegas e telespectadores.

Reestruturação

Conforme informações divulgadas pelo UOL, o diretor de jornalismo de televisão João Beltrão, a repórter Danúbia Braga e o colunista Kenzo Machida também estão entre os dispensados.

Além disso, a previsão é que a redação da emissora no Rio de Janeiro seja fechada, concentrando a cobertura em São Paulo e em Brasília.

"Os colegas que deixam a empresa, manifestamos o nosso profundo respeito e gratidão. A dedicação e o trabalho de cada um foram fundamentais para a construção e consolidação da CNN Brasil", teria dito o e-mail da CNN enviado aos funcionários.

Mais de 120 funcionários demitidos

A CNN Brasil deve demitir 125 funcionários em uma demissão em massa após três anos desde o surgimento da emissora, conforme apurado pelo Uol. Os cortes acontecem na Redação e em outros departamentos.

Além de Monalisa Perrone, Marcela Rahal e Sidney Rezende, a coluna apurou que Glória Vanique e o comentarista Leandro Karnal também foram comunicados da demissão.