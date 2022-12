Joe Pesci revela ter sofrido queimaduras graves em 'Esqueceram de Mim'

O ator Joe Pesci revelou que sofreu queimaduras graves ao interpretar o vilão Harry Lime no filme "Esqueceram de Mim". Atualmente com 79 anos, ele admitiu, em entrevista à revista People, que teve hematomas e dores generalizadas ao gravar a obra, sucesso da década de 1990.

"Sofri queimaduras graves no topo da minha cabeça durante a cena em que o chapéu de Harry é incendiado. Tive a sorte de ter dublês profissionais fazendo as acrobacias realmente pesadas", detalhou à publicação.

Apesar das lesões, o artista disse que no segundo filme teve certeza que seria uma sequência de sucesso.

Parceria com Macaulay Culkin em cena

Na entrevista, ele ainda relembrou como foi trabalhar com a estrela infantil Macaulay Culkin, protagonista da saga, na época. Segundo ele, o jovem era um "garoto muito doce", mas teve que limitar intencionalmente as interações com o ator "para preservar a dinâmica entre seu personagem, Kevin, e meu personagem Harry”.

A série de filmes norte-americanos de comédia dos anos 90 mostra o pequeno Kevin McCallister, uma criança de 8 anos, esquecido erroneamente pela própria família, que voa para Paris durante as férias de Natal. Joe Pesci integrou o elenco do primeiro e do segundo longa.

