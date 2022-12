Danny Masterson, ator de 'That '70s Show', deve ir a novo julgamento acusado de estupro

O ator Danny Masterson, conhecido pelo trabalho na série televisiva "That '70s Show", foi acusado de estuprar três mulheres. No entanto, após júri não chegar a um consenso, nesta quarta-feira (30), um novo julgamento deve ser realizado. As informações são do g1.

Ao todo, o júri contava com 12 pessoas, sendo seis homens e seis mulheres, que não conseguiram decidir. A nova data ainda não foi anunciada, mas devem tomar uma decisão sobre a condenação de Danny a até 45 anos de prisão.

Em 2017, o ator foi demitido da série "The Ranch", da Netflix. "Como resultado das discussões que estão sendo feitas atualmente, a Netflix e os produtores decidiram demitir Danny de 'The Ranch'", declarou a empresa, na época.

Denúncias de violência sexual

As denúncias partiram de três mulheres que revelaram ter sido estupradas no início dos anos 2000 por Danny. Além de negar as acusações, ainda disse estar "decepcionado" com demissão por parte da Netflix.

Danny Masterson Ator "As autoridades investigam estas acusações há mais de 15 anos e determinaram que não tinham fundamento. Nunca fui acusado de nenhum crime e muito menos condenado por isso".

"Neste país, você é inocente até que demonstrem o contrário. No entanto, no atual clima, parece que você é considerado culpado no momento em que é acusado", disse.