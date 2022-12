Shakira é flagrada com suposto novo affair na Espanha

Após a separação de Piqué, confirmada publicamente em junho deste ano, Shakira foi flagrada um suposto novo affair, na praia de Cantábria, na Espanha. O rapaz é seu instrutor de surfe.

O registro do flagra foi feito pelo paparazzi espanhol Jordi Martin, para o programa “El Gordo y la Flaca”. De acordo com ele, Shakira está viajando com os filhos, Milan e Sasha, o irmão Tony Mebarak e o surfista que não teve sua identidade descoberta.

Foto: Reprodução/ El Gordo y la Flaca

“Calma e relaxada, foi assim que encontrei Shakira nas praias da Cantábria, no local onde ela costuma praticar seu esporte favorito e na mesma casa onde passou as férias com Piqué", relatou Jordin Martin.

Ele ainda disse que o jovem é o mesmo que foi visto com a cantora em junho deste ano, "trocando olhares cúmplices".

"Desta vez ficou muito claro que Shakira e seu treinador se dão muito bem. Ele sempre zela por ela em todos os momentos, a ajudando com o traje, segurando sua mão e até em determinado momento ela se agarra a ele para não cair. O jovem também tirou um tempinho para fotografar Shakira com os filhos, mostrando que ele se dá bem não só com a cantora, mas também com os filhos”, acrescentou Martin.

Em setembro, Shakira falou pela primeira vez sobre a separação publicamente. A cantora contou que a fase tem sido difícil para toda a família, e que tem paparazzis a seguindo 24 horas.

“É muito difícil falar sobre a separação, ainda mais que é a primeira vez que falo sobre isso em uma entrevista. É difícil falar porque eu ainda passo por ela. E porque estou sob os olhos do público e porque é uma separação incomum. Tem sido difícil não só para mim, mas para as crianças também. Extremamente difícil. Há paparazzi acampados na porta da minha casa 24h por dia”, disse à revista Elle americana.